النائبة شيرين مصطفى بعد تسلم كارنيه البرلمان: سنتشابك مع قضايا الشارع بمسئولية ووطنية

أعربت النائبة شيرين مصطفى محمد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن سعادتها بتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب العمل الجاد وبذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وأكدت النائبة، في تصريحات لها، أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً برلمانيًا قويًا وفعّالًا، يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تشريعات متوازنة تلامس احتياجات الشارع المصري وتعكس أولويات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.

وشددت شيرين مصطفى محمد على اهتمامها بقضايا التمكين بوجه عام، وفي مقدمتها تمكين المرأة ودعم الشباب، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع، مؤكدة سعيها لتعزيز فرص المشاركة المجتمعية والاقتصادية، وتهيئة المناخ الملائم لإطلاق الطاقات الإيجابية ودعم المبادرات الهادفة.

وأعربت النائبة عن تطلعها إلى أن يكون الفصل التشريعي الجديد فصلًا مثمرًا، يشهد تعاونًا بنّاءً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتمت النائبة شيرين مصطفى محمد تصريحاتها بالتأكيد على التزامها الكامل بخدمة أهالي دائرتها، والعمل على نقل مطالبهم تحت قبة البرلمان، والدفاع عن حقوقهم، مشددة على أن ثقة المواطنين ستظل الدافع الرئيسي لها خلال الفترة المقبلة.