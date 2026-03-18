رئيس البرلمان التركي: انتصارات تشاناق قلعة رمز لوحدة الأتراك بمواجهة الصعوبات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن انتصارات تشاناق قلعة قبل 111 عاما، تذكير قوي بقدرة الشعب التركي على الاتحاد والمقاومة زمن الصعوبات.

جاء ذلك في رسالة نشرها، الأربعاء، بمناسبة إحياء ذكرى "شهداء 18 مارس" ومرور111 عاما على انتصارات معارك تشاناق قلعة البحرية.

وترحم قورتولموش على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال معارك تشاناق قلعة في العام 1915.

وأكد أن انتصارات تشاناق قلعة إثبات واضح على أن الشعب التركي يتمتع بمشاعر التضحية وحب الوطن والمقاومة.

وتحيي تركيا في 18 مارس من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية على الحلفاء في معارك تشاناق قلعة عام 1915.

وآنذاك حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية حينئذ، وباءت المحاولة بالفشل.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في ولاية تشاناق قلعة (غرب)، بمثابة تحول لصالح الأتراك الذين انتصروا فيها على القوات المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى.