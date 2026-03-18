نادي الأسير: اعتقال إسرائيل 15 امرأة من قلقيلية حملة غير مسبوقة

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية ما لا يقل عن 15 سيدة من محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، في حملة اعتقالات "غير مسبوقة".

وفي بيان وصل الأناضول، اعتبر النادي اعتقال 15 سيدة بحملة "غير مسبوقة" من حيث العدد والفئة المستهدفة، إذ نُفذت خلال ليلة واحدة وفي منطقة جغرافية واحدة.

ولفت في هذا الصدد إلى حملات الاعتقال الواسعة التي طالت أكثر من 700 امرأة في الضفة الغربية، إلى جانب العشرات في قطاع غزة منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف الجماعي لنساء في قلقيلية الليلة الماضية يمثل امتدادا لسياسات "الاعتقال الانتقامية الممنهجة" التي تنفذها إسرائيل بشكل يومي، وبوتيرة "غير مسبوقة" في الضفة الغربية.

ولفت النادي إلى أن استهداف النساء يشكل إحدى السياسات التي اتبعتها إسرائيل تاريخيا، إلا أنه شهد تصاعدا ملحوظا منذ بدء حرب الإبادة بغزة، سواء من حيث الأعداد أو مستوى الانتهاكات، بما يشمل عمليات التنكيل والاعتداء خلال الاعتقال.

وأوضح أن "زوجات وشقيقات الأسرى والشهداء، كنّ من بين الفئات الأكثر استهدافا خلال هذه الفترة".

وبيّن أن غالبية النساء اللواتي جرى اعتقالهن منذ بدء الحرب، إما خضعن للاعتقال الإداري، أو وُجهت إليهن لوائح اتهام بزعم "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق معطيات المؤسسات المختصة، بلغ عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية حتى الإثنين، وقبل حملة الاعتقال الأخيرة، 74 أسيرة، يواجهن ظروفا قاسية، تشمل التعذيب والتنكيل، خاصة خلال التحقيق، إلى جانب الحرمان من العلاج والغذاء الكافي.

كما أشار البيان إلى تعرض الأسيرات لعمليات قمع متكررة تنفذها وحدات خاصة، إضافة إلى إخضاعهن لعمليات تفتيش عارٍ متكرر، في إطار ما وصفه بسياسات الانتهاك الممنهج بحقهن.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي عمليات اقتحام ومداهمة لمدن وبلدات في الضفة الغربية يعتقل خلالها فلسطينيين بدعوى أنهم مطلوبين.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إجمالا، عن استشهاد 1132 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفق أحدث المعطيات الرسمية الفلسطينية.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركز اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراض محتلة.​​​​​​​