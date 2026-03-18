الدفاع التركية: نقيّم تطورات مضيق هرمز من منظور السلام الإقليمي

قالت وزارة الدفاع التركية، إن أنقرة تقيّم التطورات في مضيق هرمز من منظور السلام والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في رد مصادر من الوزارة على أسئلة صحفيين، الخميس، عقب إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تتابع عن كثب واهتمام التصريحات الأخيرة المتعلقة بضمان الأمن البحري والدعوات الموجهة إلى الدول الحليفة في هذا السياق.

وأكدت الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة لأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة البحرية الدولية، مشددة على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة ومنع التصعيد.

كما جددت المصادر التركية دعوتها لجميع الأطراف بالتحلي بضبط النفس والعمل وفق القانون الدولي.

وفي 2 مارس أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتوعدت بمهاجمة أي سفن تحاول عبور الممر الاستراتيجي دون التنسيق معها، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.