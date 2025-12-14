الهلال الأحمر: حماية النساء من العنف الرقمي مسئولية مجتمعية ملحة

قالت الدكتورة أمل إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن مشاركة متطوعات الهلال في ورشة «أمانك في إيدك»، التي نظمتها لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، تأتي في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين لنشر الوعي بأهمية توفير فضاء إلكتروني آمن للنساء والفتيات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نون القمة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حماية المرأة من مختلف أشكال العنف، وعلى رأسها العنف الرقمي، أصبحت مسؤولية مجتمعية مشتركة.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري يفخر بدور متطوعاته اللاتي يتواجدن دائمًا في الصفوف الأولى خلال الأزمات، سواء في تقديم الدعم الإنساني أو النفسي أو التوعوي.

وأشارت إلى أن دور الهلال يشمل رفع الوعي بآليات التعامل مع العنف الإلكتروني مثل الابتزاز والتشهير وانتهاك الخصوصية، إلى جانب تأهيل المتطوعات على تقديم «الإسعاف النفسي الأولي» للنساء والفتيات المتضررات، نظرًا لخطورة الأذى النفسي الناتج عن هذا النوع من العنف.

وأكدت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أهمية التنسيق الكامل مع المجلس القومي للمرأة في التعامل مع شكاوى العنف ضد النساء.

ولفتت إلى الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يركز على آليات تلقي الشكاوى بسرية تامة، سواء عبر الخطوط الساخنة أو فرق الاستجابة الميدانية، مع التشديد على ضرورة تعزيز الوعي الرقمي لدى النساء والفتيات بوسائل الحماية الإلكترونية والحفاظ على الخصوصية، بما يسهم في الحد من مخاطر العنف الرقمي ودعم تمكين المرأة في المجتمع.