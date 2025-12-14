لميس الحديدي تشيد بفيلم «الست» وتدعو الجمهور لمشاهدته

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بفيلم “الست” للمخرج مروان حامد، قائلة إنها شاهدت الفيلم مرتين خلال يومي الخميس والجمعة، وأكدت أن التجربة الثانية أعطتها انطباعًا أفضل، ربما بسبب تشتتها بالتفكير في الموسيقى والكتابة والدور الفني.

وقالت "الحديدي" خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أمس السبت، إن الفيلم يضم أداءً جيدًا للفنانة منى زكي، لافتة إلى انها اجتهدت بشكل كبير في الدور حتى وإن كان البعض قد يختلف مع طريقة الأداء أو يقارنها بالشبه بينها وبين المطربة أم كلثوم.

وأضافت أنها اختلفت في بعض الأجزاء مع الموسيقى والإيقاع وبعض تفاصيل الكتابة، لكن هذا لا يقلل من أهمية العمل الفني ككل، معتبرة الفيلم عملاً هامًا جدًا يجب على الجمهور مشاهدته.

وأكدت الإعلامية أن الفيلم حقق نجاحًا حيث بلغت إيراداته 2 مليون جنيه في يوم واحد و7 ملايين جنيه منذ نزوله خلال 3 أيام، مشيرة إلى تصفيق الجمهور بعد كل عرض، سواء من الشباب أو الأجيال الأصغر سنًا.

وأردفت: “الجدل الفني حول الفيلم محترم ويعكس اختلاف الأذواق، وأنا سعيدة برؤية الأجيال الصغيرة تتفاعل معه وتصفيقها بعد كل حفلة.. أم كلثوم بعد 50 سنة تبقى الأعلى إيرادات في الموسيقى والغناء والكتب والمسرح والسينما"، موجهة الشكر لكل من ساهم في العمل، مؤكدة أن الفيلم يحتوي على نقاط مهمة، ويستحق المشاهدة، داعية الجمهور لمشاهدته.



ويذكر أن فيلم "الست" حقق نجاحًا في عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان مراكش بالمغرب، حيث استمر تصفيق الجمهور لأكثر من 10 دقائق متواصلة، وشهد العرض حضور بطلة العمل منى زكي، والمخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، والمنتج أحمد بدوي.