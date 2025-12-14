قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تعمل على مسارين متوازيين، هما بناء بنية تحتية هامة للغاية وبناء الإنسان المصري من خلال تطوير قطاعي الصحة والتعليم، مشيدا بالجولات الميدانية المستمرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.

وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى تفقد رئيس الوزراء، السبت، مستشفى شبين القناطر المركزي، بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى مستشفى التأمين الصحي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه التحية للدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى توليه رئاسة الحكومة في «سنوات صعبة جدًا كانت فيها الدولة والبلد تعاني»، مضيفا: «فترة كورونا كانت تحديا أمامنا كلنا، ثم جاءت فترة التعويم الأولى والثانية والإصلاح الاقتصادي، وهو ظرف صعب جدًا».

وشدد أن رئيس الوزراء في النهاية «مواطن» يعرف احتياجات الناس، متابعا: «رجل بينزل يشتري بنفسه ويقف في الطابور طبيعي كأي مواطن».

وأشاد بقدرة الدكتور مصطفى مدبولي على التحمل ومواجهة التحديات، متسائلا: «التحديات والمسئوليات كانت قد إيه وقدّها ولا لا؟ الإجابة كان قدها، اشتغل بلا كلل أو ملل أو تعب، وتحمل سخافات، وهي كلمة مهذبة أستطيع قولها لن أزيد على ذلك، تحملها بمنتهى الصبر، هذا الرجل تحمل مع حكومته وعمل بهدوء، وأقل حاجة نقول للناس متشكرين يا جماعة، عبرنا من أزمات كثيرة جدًا».

ولفت إلى أن الدكتور مدبولي هو رئيس الحكومة الوحيد في العالم الذي يعقد مؤتمرا صحفيا كل أسبوع للإجابة عن أسئلة الصحفيين بشفافية ودون تنسيق مسبق للأسئلة، قائلا: «لا يوجد رئيس حكومة في العالم يعقد مؤتمرًا صحفيًا أسبوعيًا ليشرح للناس والرأي العام، ويستقبل أسئلة الصحفيين عن كل شيء وبدون تنسيق، ويرد عليها».

وأضاف أن الحكومة استطاعت خفض معدل التضخم الذي كان يتجاوز 30% ليصل إلى 10% مع نهاية 2025، مختتما: «نتمنى في 2026 أن الناس تحس بجد بأن حاجة اتعملت لها».