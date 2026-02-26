زيلينسكي يبحث هاتفيا مع ترامب جولة مفاوضات جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على بلاده.

وخلال الاتصال الهاتفي، كان المفاوضان ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر حاضرين، بحسب ما أعلن زيلينسكي على موقعه الإلكتروني مساء الأربعاء.

وشكر زيلينسكي الولايات المتحدة على وساطتها في المحادثات الجارية التي شملت أيضا روسيا، وقال إن محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا من المقرر عقدها في جنيف اليوم الخميس.

وأشار زيلينسكي خلال الاتصال إلى أن هذا الشتاء كان الأصعب على أوكرانيا نتيجة الهجمات الروسية. وأضاف أن النقاش تناول أيضا التحضير للاجتماع المقبل مع الجانبين الروسي والأمريكي مطلع مارس، إلا أن الجانب الروسي لم يؤكد الموعد بعد.

وأعرب زيلينسكي مجددا عن أمله في عقد لقاء على مستوى الرؤساء، وقال إن ترامب أبدى دعمه لهذه الفكرة.

وأكد البيت الأبيض إجراء الاتصال الهاتفي، لكنه لم يقدم في البداية أي تفاصيل إضافية.