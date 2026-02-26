 فانس: الإدارة الأمريكية بصدد وقف تمويل بعض المساعدات الطبية لمينيسوتا - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 7:51 ص
فانس: الإدارة الأمريكية بصدد وقف تمويل بعض المساعدات الطبية لمينيسوتا

د ب أ
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 7:29 ص | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 7:29 ص

 قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إدارة ترامب بصدد وقف بعض المساعدات الطبية لمينيسوتا بسبب مخاوف فساد.


