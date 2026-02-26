مجلس الأمن يفرض عقوبات على دقلو وقادة في الدعم السريع بسبب ارتكاب فظائع في الفاشر

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على أربعة قادة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتحاربة في السودان، يشتبه في تورطهم بارتكاب فظائع ضد المدنيين قالت خبراء أمميون إنها تحمل "سمات الإبادة الجماعية".

وأدرج القادة الأربعة في قوات الدعم السريع، التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ عام 2023، على القائمة السوداء بسبب أنشطتهم في الفاشر، ولاسيما في 26 أكتوبر، وهو اليوم الذي سيطرت فيه القوات شبه العسكرية على عاصمة ولاية شمال دارفور.

وكانت المملكة المتحدة فرضت عقوبات على القادة الأربعة في ديسمبر، وجاءت تصنيفات يوم الثلاثاء عقب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن خبراء حقوق إنسان مدعومين من الأمم المتحدة. وذكر التقرير أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي وفظائع أخرى في الفاشر بعد حصار دام 18 شهرا، فرضوا خلاله أوضاعا "محسوبة لإحداث التدمير المادي" للمجتمعات غير العربية.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن عدة آلاف من المدنيين قتلوا خلال سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، وهي آخر معقل متبق للجيش السوداني في إقليم دارفور الشاسع غربي البلاد. وأضافوا أن 40% فقط من سكان المدينة البالغ عددهم 260 ألف نسمة تمكنوا من الفرار من الهجوم، بينما أُصيب آلاف آخرون بجروح، ولا يزال مصير الباقين مجهولا.

ويشمل من فرض عليهم الآن حظر السفر وتجميد الأصول من جانب الأمم المتحدة قائد القوات، الجنرال محمد حمدان دقلو، وشقيقه ونائبه عبد الرحيم حمدان دقلو، ونائبا آخر هو الفريق جدو حمدان أحمد.

وبحسب لجنة مجلس الأمن المعنية بمراقبة العقوبات على السودان، جرى تحديد وجود نائب قائد قوات الدعم السريع دقلو في قاعدة بالفاشر يوم سيطرة القوات شبه العسكرية على المدينة.