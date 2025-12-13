الشروق تنشر تفاصيل اجتماع قيادات وفدية للتوافق على مرشح رئاسة الحزب

- أبو شقة: ليس في الحسبان الترشح لرئاسة الحزب.. ومن سيتم التوافق عليه سأدعمه

- سباق: نبحث عن رجل وفدي قادر على الحفاظ على الحزب في المرحلة المقبلة

كشفت قيادات وفدية عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد، اليوم، لبحث انتخابات رئاسة الحزب، والتوافق على اسم مرشح لخوض انتخابات الوفد، المقرر فتح باب الترشح لها اعتبارًا من 3 يناير 2026، على أن تُجرى يوم 30 من الشهر ذاته.

وشارك في اجتماع اليوم، الذي عقد بأحد الفنادق بالجيزة، عدد من القيادات الوفدية، بينها رئيس الحزب السابق المستشار بهاء الدين أبو شقة، ونائب رئيس الحزب الحالي وعضو الهيئة العليا فؤاد بدراوي.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، في تصريحات لـ"الشروق"، إن فؤاد بدراوي وجّه له دعوة باعتباره "رجلًا وفديًا قديمًا"، موضحًا أنه أبلغه بأن الحزب مقبل على مرحلة حاسمة تتعلق بمصير الوفد، والحفاظ على كيان الحزب، وذلك من أجل اختيار مرشح يلتف حوله الوفديون، على أن يكون مرشحًا يتم تكليفه من أبناء الحزب، وليس شخصًا يرشح نفسه.

وأكد أبو شقة، أن هذا كان جوهر اجتماع مبدئي، والذي انتهى إلى الإعلان عن عقد اجتماعات أخرى لاحقة، موضحًا أن الاجتماع لم يكن بهدف إعلانه مرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، وإنما جاء بناءً على دعوة من فؤاد بدراوي لاجتماع الوفديين ومناقشة المرحلة المقبلة.

وحول ما تردد عن اعتزامه خوض انتخابات رئاسة الحزب، أشار أبو شقة إلى أنه "ليس في حسبانه طرح اسمه لانتخابات رئاسة حزب الوفد، ولم يحضر لهذا الغرض".

وقال: "قلت للوفديين لو عايزين الحزب يستمر، لابد أن تتفقوا، ليكون المشهد محترم ويليق بتاريخ الحزب ومبادئه، وليس المسألة قفزًا في المجهول، أو أن يعلن أي شخص ترشحه، ثم ينسحب بعد يومين بسبب معوقات مالية".

وأكد أن الحزب يضم حكماء ووفديين حقيقيين، وأن كل من يحمل كارنيه حزب الوفد هو وفدي لا يمكن تجاهله، مشيرًا إلى أنه أبلغ الحضور في اجتماع اليوم: "ما تستقروا عليه، أنا سأدعمه دعمًا ماديًا ومعنويًا".

وأشار إلى أن اجتماع اليوم، مجرد مناقشات واستطلاع للرأي، مؤكدًا أنه في حال الوصول إلى اتفاق، فلا بد أن يكون هناك شبه وثيقة متفق عليها يلتزم بها الجميع.

وشدد أبو شقة على أنه حضر الاجتماع دون نية للترشح، مؤكدًا: "حتى هذه اللحظة قلت إن المرشح لا يطرح نفسه، وإنما يكون تكليفًا وليس تشريفًا لهذا المنصب"، موضحًا أنه أكد للوفديين ضرورة عدم النظر إلى الماضي، لأن العمل السياسي يقتضي العمل على أرض الواقع، لأن التعامل بمنطق الماضي لن يصلح الماضي أو المستقبل، بل سيؤدي إلى التعثر والسقوط في الطريق.

وأوضح أنه تحدث مع الوفديين خلال الاجتماع ، أنه لابد التعامل مع واقع قائم، بهدف الوصول إلى شخصية توافقية تترشح لرئاسة حزب الوفد بناءً على تكليف من الوفديين أنفسهم.

وبدوره، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، طارق سباق، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه كان من المقرر حضور الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إلا أنه اعتذر عن عدم الحضور لظروف صحية.

وأوضح عضو الهيئة العليا، أن خلال الاجتماع جرى عرض موقف الحزب أمام الحاضرين كافة، ومعظمهم على دراية كاملة به، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على أن من يرونه الأصلح من بينهم يتم اختياره لرئاسة حزب الوفد خلال الفترة المقبلة، مع الاصطفاف خلفه ودعمه للترشح على رئاسة الحزب.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات، ولم يسفر عن أي اختيارات محددة بشأن من سيخوض انتخابات رئاسة الحزب، وإنما جاء بهدف توضيح الصورة القاتمة القائمة في حزب الوفد حاليًا، في ظل الانقسامات القائمة، وتردد العديد من الأسماء الراغبة في الترشح لرئاسة الحزب.

وأكد طارق سباق، أنه في النهاية "نحن نبحث عن رجل وفدي قادر على الحفاظ على الحزب في المرحلة المقبلة، على أن تلتف المجموعة كلها حوله لدعمه خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أن الأسماء الراغبة في الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد كثيرة، مشددًا على أن من يتم الاتفاق عليه في النهاية هو من سيتم دعمه في انتخابات رئاسة الوفد المقبلة.

واعتبر سباق، أنه لا توجد أي مشكلة في ترشح أي اسم لانتخابات رئاسة الحزب، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تحديد المجموعة التي ستدير العملية الانتخابية مع المرشح، وتتحرك معه في المحافظات.

وأوضح طارق سباق، أن حديث فؤاد بدراوي خلال الاجتماع جاء فحواه أن "ما يتوافق عليه الوفديون سأقف خلفه، وخلف الوفديين جميعًا".

وأشار سباق إلى أن من أبرز الأسماء التي حضرت اجتماع اليوم كلًا من: طارق التهامي، وعبد العزيز النحاس، ومحمد السنباطي، وعلاء عبد الله، ومحمد عبد الجواد فايد، ومحمد فؤاد، كما حضرت، نهلة الألفي، وكريمة القاضي، وأميمة عوض، إلى جانب عدد من شباب الحزب.