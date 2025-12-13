ظرف طارئ يدفع سلوت لإشراك صلاح أمام برايتون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول، في مباراة برايتون المقامة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول مع برايتون مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة 16 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض جوميز، لاعب ليفربول، لإصابة خلال مباراة برايتون في الدقيقة 25 ليشارك بدلا منه محمد صلاح الذي كان يتواجد على مقاعد البدلاء.

وعند نزول صلاح لأرضية الملعب قامت جماهير ليفربول بالغناء لمحمد صلاح بأغنية الشهيرة.

يتواجد ليفربول في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ولديه 23 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن بنفس عدد النقاط.