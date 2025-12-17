251 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

اقتحم 251 مستوطنا إسرائيليون، الأربعاء، المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك بمناسبة عيد "الحانوكاه" اليهودي.

وقال مسئول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للأناضول إن "151 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بالفترة الصباحية وسط حراسة شرطية".

وأضاف المسئول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "100 مستوطنا اقتحموا المسجد بفترة ما بعد صلاة الظهر".

وجرت الاقتحامات من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات ووسط حراسة ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

ورافق الاقتحامات "انتهاكات للمسجد بما فيها أداء الصلوات والطقوس التلمودية"، بحسب ذات المصدر.

وبدأ عيد الأنوار اليهودي مساء الأحد، ويستمر لمدة أسبوع ويتوقع أن تتكثف خلاله الاقتحامات للمسجد الأقصى.

وعادة تتكثف الاقتحامات للمسجد خلال الأعياد اليهودية.

والثلاثاء، قالت محافظة القدس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدى برفقة زوجته والسفير الأمريكي مايك هاكابي "طقوسًا تهويدية قرب حائط البراق".

وذكرت أنه جرى إشعال الشموع بمناسبة ما يسمى "عيد الحانوكاه" اليهودي.

واعتبرت المحافظة ذلك "استفزازًا مقصودًا لمشاعر المسلمين في العالم، وانتهاكًا صارخًا لقدسية المسجد الأقصى، ومخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف انتهاكاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية سمحت أحاديا، في العام 2003، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى ومنذ ذلك الحين ارتفعت أعدادهم سنويا.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة بالعام 1967، ولا بضمها في العام 1980.