استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9 يناير 2026.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:



انخفضت أسعار السمك البلطي جنيهان ليترواح من 58 إلى 64 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الفيليه ليترواح من 75 إلى 275 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار السمك البياض ليترواح من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

استقر الثعابين ليترواح من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر المكرونة السويسي 5 جنيهات ليترواح من 70 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر السبيط والكاليماري ليترواح من 250 إلى 400 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الكابوريا ليترواح من 50 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

وارتفع سعر البربون ليترواح من 250 إلى 310 جنيهات للكيلو.

وانخفض سعر الجمبري الجامبو 25 جنيه ليترواح من 950 إلى 1175 جنيها للكيلو.

استقر الجمبري الصغير ليترواح من 200 إلى 400 جنيه للكيلو.

واستقر سعر البوري ليترواح من 180 إلى 220 جنيها للكيلو.

واستقر سعر المكاريل ليترواح من 110 إلى 180 جنيهًا للكيلو.