الحكومة السورية تعلن وقفا لإطلاق النار بعد اشتباكات في حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية وقفا لإطلاق النار في مدينة حلب شمالي سوريا اليوم الجمعة، في أعقاب أيام من الاشتباكات العنيفة بين القوات التي يقودها الأكراد والقوات الحكومية.

وقالت الوزارة إن وقفا مؤقتا لإطلاق النار بدأ في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب اعتبارا من الساعة الثالثة صباحاً (00:00 بتوقيت جرينتش). وأضافت أن المجموعات المسلحة لديها مهلة مدتها ست ساعات لمغادرة المنطقة، مع تحديد الموعد النهائي عند الساعة التاسعة صباحاً.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلاً عن وزارة الدفاع، أنها سمحت للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، ويتعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد.

ولم يصدر رد فعل فوري من الجانب الكردي على هذا الإعلان.

واندلع القتال يوم الثلاثاء وسط تعثر المحادثات بين الحكومة والسلطات الكردية. وقتل ما لا يقل عن 12 مدنيا منذ ذلك الحين، كما لقي أربعة من أفراد القوات الحكومية ومقاتل كردي واحد حتفهم، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أصيب أكثر من 60 شخصا بجروح.

وفي مارس/آذار، كان الجانبان قد اتفقا على دمج المؤسسات التي يديرها الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا في نظام الدولة، بما في ذلك دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في القوات المسلحة النظامية. ولم يتم تنفيذ الاتفاق بعد، وقد تعثرت المفاوضات في الآونة الأخيرة.