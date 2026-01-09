 التلفزيون الإيراني يتهم عملاء لأمريكا وإسرائيل بإشعال احتجاجات وحرائق - بوابة الشروق
التلفزيون الإيراني يتهم عملاء لأمريكا وإسرائيل بإشعال احتجاجات وحرائق

إحراق صورة خامنئي في مدينة أصفهان الإيرانية
إحراق صورة خامنئي في مدينة أصفهان الإيرانية
د ب أ
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 8:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 8:09 ص

كسر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة صمته بشأن الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد خلال الليل، حيث أفاد بوقوع ضحايا وزعم أن "عملاء إرهابيين" تابعين للولايات المتحدة وإسرائيل قاموا بإشعال الحرائق وأثاروا العنف.

ومثل التقرير المقتضب الذي جاء ضمن نشرة أخبار الثامنة صباحا على التلفزيون الرسمي أول خبر رسمي عن التظاهرات.

وذكر التقرير أن الاحتجاجات شهدت أعمال عنف تسببت في وقوع ضحايا، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال أيضاً إن الاحتجاجات شهدت "إضرام النيران في سيارات المواطنين الخاصة والدراجات النارية والأماكن العامة مثل المترو وشاحنات الإطفاء والحافلات".

