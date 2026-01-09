زعيم الاشتراكيين في ألمانيا يدعو لتضامن أوروبا مع الدنمارك في النزاع الأمريكي حول جرينلاند

انتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينجبايل، بشدة التهديدات الأمريكية المتواصلة بضم جرينلاند، داعيا إلى توحيد الموقف الأوروبي في هذا الشأن.

وقال كلينجبايل في اليوم الثاني من اجتماع مغلق للكتلة البرلمانية لحزبه: "القانون الدولي هو الذي يسري. لا يمكن أن يسود قانون الأقوى. ولهذا فإن الدنمارك تحظى بتضامننا الكامل، وسنوضح ذلك للولايات المتحدة في كل مناسبة".

تجدر الإشارة إلى أن كلينجبايل يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس ووزير المالية.

وأوضح كلينجبايل أن الاجتماع تناول أيضا الأوضاع الدولية، مشيرا إلى وجود "تحولات جذرية"، مضيفا أن العلاقات عبر الأطلسي، التي كانت دائما جزءا ثابتا من السياسة الأمنية والخارجية، تمر حاليا بـ"حالة تفكك".

وقال كلينجبايل إنه لا يمكن استخلاص سوى نتيجة واحدة من ذلك، وأضاف: "نحن الآن نستخلص في أوروبا الاستنتاجات الصحيحة من ذلك. نحن الضامن لسيادتنا الأوروبية"، مشيرا إلى أنه سيتوجه شخصيا يوم الاثنين المقبل إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع طارئ لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حيث سيكون هذا الملف حاضرا على هامش اللقاء.

تجدر الإشارة إلى أن جرينلاند تنتمي إلى مملكة الدنمارك.