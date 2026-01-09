استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع العاملة في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9 يناير 2026.

جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز في القوائم السعرية عند 34 ألفا و200 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي عند 34.2 ألف جنيه للطن.

استقر سعر حديد المصريين عند 33 ألفا 200 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند 33.5 ألف جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجيوشي عند 33.5 ألف جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 34000 جنيه للطن.

جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 3680 جنيها.

وثبت سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3710 جنيها.

استقر سعر أسمنت السويس ليسجل 3460 جنيهات.

استقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3820 جنيها.

انخفض سعر أسمنت حلوان ليسجل 3850 جنيها.