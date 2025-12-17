كمبوديا: مقتل 17 مدنيا وإجلاء مئات الآلاف جراء الاشتباكات مع تايلاند

ارتفع عدد المدنيين الكمبوديين الذين قتلوا في الاشتباكات الحدودية مع تايلاند، إلى 17 قتيلاً، فضلا عن إجلاء مئات الألاف.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية الكمبودية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكمبودية الرسمية، الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن الاشتباكات بين الطرفين مستمرة منذ 7 ديسمبر الجاري، رغم اتفاق وقف إطلاق النار أواخر أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان أن 77 شخصاً أصيبوا في الاشتباكات، واضطر أكثر من 438 ألف آخرين إلى النزوح.

وأشار إلى أن نحو ثلثي النازحين هم من النساء والأطفال، وأن الهجمات التايلاندية ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية المدنية.

وتشهد تايلاند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعا حدوديا ممتدا على طول 817 كيلومترا تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة.

وفي 28 مايو الماضي، اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل القوات المسلحة في البلدين إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلميا.

إلا أن الاشتباكات الحدودية بين البلدين تجددت في 24 يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا من الطرفين.

وفي 26 أكتوبر الماضي، وقعت تايلاند وكمبوديا اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.