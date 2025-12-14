أمريكا: تصرفات رواندا في الكونغو تشكل انتهاكا للاتفاقات الموقعة مع ترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم السبت ، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس ،:" إن تصرفات رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات واشنطن التي وقعها الرئيس ترامب، وستتخذ الولايات المتحدة إجراءً لضمان الوفاء بالوعود التي قُطعت للرئيس."

ولم يرد أي رد فعل فوري من رواندا.

من ناحية أخرى سيطر مناخ من الخوف اليوم السبت ، على مدينة أوفيرا الاستراتيجية الواقعة في شرق الكونغو، وذلك بعد أيام من سقوطها في يد مجموعة متمردى حركة "إم 23 " المدعومين من رواندا ، وذلك مع تصاعد القتال في المنطقة رغم اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة.

وتمكنت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) ، من دخول نادر إلى المدينة، والتي كانت آخر معقل رئيسي للحكومة الكونغولية في مقاطعة جنوب كيفو بعد سقوط عاصمة المقاطعة بوكافو في أيدي المتمردين في فبراير الماضي. ويسمح الاستيلاء على المدينة للمتمردين بترسيخ ممر واسع من النفوذ عبر الشرق.

وقالت حركة "إم 23" إنها سيطرت على أوفيرا في وقت سابق من هذا الأسبوع، في أعقاب هجوم سريع شنته في بداية الشهر.

وقال مسؤولون إقليميون إنه إلى جانب مقتل أكثر من 400 شخص ، نزح نحو 200 ألف شخص من المنطقة.

ولم يعد الوضع في أوفيرا إلى طبيعته بعد اليوم السبت.

ولفت حالة من الصمت المطبق جنبات المدينة ، وانعدمت حركة المرور في الشوارع ، باستثناء سيارات الجيب العسكرية التي كانت تجوب الشوارع الخالية.

وكانت المصارف مغلقة ولم يستأنف الناس عملهم ، باستثناء مجوعات قليلة فقط تجرأت على الخروج أثناء النهار، ولم يغامر أحد بالخروج بعد غروب الشمس، في ظل وجود دوريات من مقاتلي "إم 23" المسلحين الذين يجوبون المدينة.

وجاء آخر هجوم للمتمردين رغم اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة ووقعه رئيسا الكونغو ورواندا في واشنطن الأسبوع الماضي.

واتهمت الولايات المتحدة رواندا بانتهاك الاتفاق من خلال دعم هجوم جديد مميت في شرق الكونغو الغني بالمعادن، وحذرت من أن إدارة ترامب ستتخذ إجراءً ضد "مخربي" الاتفاق.

ولم تشمل الاتفاقية جماعة المتمردين، التي تجري مفاوضات منفصلة مع الكونغو ووافقت في وقت سابق من هذا العام على وقف إطلاق نار يتهم كلا الجانبين الآخر بانتهاكه.

ومع ذلك، تلزم رواندا بوقف الدعم لجماعات مسلحة مثل "إم 23" والعمل على إنهاء الأعمال العدائية.