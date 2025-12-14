النيران الصديقة تهدي أرسنال انتصارا مثيرا أمام وولفرهامبتون في البريميرليج

حقق فريق آرسنال فوزًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة على حساب ضيفه وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف آرسنال بطريقة غير معتادة، بعدما سجل لاعبا وولفرهامبتون، جونستون وموسكيرا، هدفين بالخطأ في مرمى فريقهما، في الدقيقتين 70 و90+4، ليمنحا «الجانرز» ثلاث نقاط ثمينة في توقيت قاتل.

في المقابل، كان وولفرهامبتون قد نجح في تعديل النتيجة مؤقتًا عن طريق تولو، الذي أحرز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 90، قبل أن يتلقى الفريق صدمة جديدة في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، واصل آرسنال انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رافعًا رصيده إلى 36 نقطة، بينما تتفاقم معاناة وولفرهامبتون الذي يقبع في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، بعد سلسلة نتائج سلبية مستمرة.