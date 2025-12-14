لقي طفل مصرعه خنقًا على يد أصدقائه أثناء اللعب في إحدى قرى محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 10 سنوات إلى مستشفى شربين جثة هامدة.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث من مركز شرطة شربين، وتبين وقوع الحادث في قرية اللوزي بمركز شربين، حيث تبين أن وفاة الطفل حسن - 10 سنوات، كانت نتيجة خنقه من قبل أصدقائه أثناء اللعب.

نقل الجثمان إلى مستشفى شربين ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.