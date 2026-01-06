ترامب: يمكن إعادة بناء بنية النفط التحتية لفنزويلا في أقل من 18 شهرا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن الحكومة الأمريكية قد تعوض شركات النفط التي تستثمر في فنزويلا بهدف الحفاظ على إنتاج النفط وزيادته.

وأشار ترامب إلى أن إعادة بناء البنية التحتية المهملة لاستخراج النفط وشحنه في فنزويلا قد تتم خلال أقل من 18 شهرا.

وأضاف: "أعتقد أننا نستطيع إنجاز ذلك في وقت أقل من ذلك، لكنه سيتطلب أموالا طائلة". وتابع: "سيكون هناك إنفاق هائل، وستنفق شركات النفط هذه الأموال، ثم سيتم تعويضها من جانبنا أو عبر العائدات".

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى سرعة تدفق الاستثمارات في ظل الشكوك المتعلقة بالاستقرار السياسي في فنزويلا وحجم الإنفاق المطلوب الذي يقدر بمليارات الدولارات.

وتنتج فنزويلا حاليا نحو 1ر1 مليون برميل نفط يوميا في المتوسط، انخفاضا من 5ر3 ملايين برميل يوميا كانت تنتجها عام 1999، قبل استحواذ الحكومة على معظم المصالح النفطية، ومع تفشي الفساد وسوء الإدارة وفرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج.