وزير الدفاع الأمريكي: 200 عنصر أمريكي شاركوا في عملية إخراج مادورو من كراكاس

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، يوم الاثنين، إن نحو 200 عنصر أمريكي كانوا موجودين في وسط العاصمة كاراكاس خلال الهجوم على فنزويلا الذي جرى خلاله إخراج الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من البلاد.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية بمدينة نيوبورت نيوز في ولاية فرجينيا الأمريكية، لم يوضح هيجسيث ما إذا كان هؤلاء العناصر جنودا على نحو حصري أم شملوا جهات أخرى.

ووفق تقارير سابقة، شارك مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ووحدات نخبة من القوات المسلحة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع في القبض على مادورو وزوجته.

وشنت القوات الأمريكية هجمات على أهداف داخل فنزويلا في الساعات الأولى من صباح السبت، قبل أن تنقل مادورو وزوجته خارج البلاد.

ووُجهت إلى مادورو اتهامات في نيويورك، تركزت أساسا على جرائم تتعلق بالمخدرات. ومثل مادورو / 63 عاما / أمام المحكمة يوم الاثنين، حيث دفع ببراءته من جميع التهم.

وسخر هيجسيث، الذي دأب منذ فترة على وصف نفسه بـ "وزير الحرب"، من منظومات الدفاع الجوي الفنزويلية.

وقال مازحا خلال ظهوره يوم الاثنين: "يبدو أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية لم تعمل على النحو المطلوب".ويعتمد نظام الدفاع الجوي الفنزويلي بشكل أساسي على التكنولوجيا العسكرية من روسيا والصين.