 عبدالجليل: أداء منتخب مصر أمام بنين ضعيف.. وصلاح رفع الضغط عن زملائه - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يناير 2026 1:42 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

عبدالجليل: أداء منتخب مصر أمام بنين ضعيف.. وصلاح رفع الضغط عن زملائه

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 1:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 1:28 ص

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء منتخب مصر في مواجهة بنين ببطولة كأس الأمم الأفريقية لم يرقَ للمستوى المطلوب، رغم تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 والتأهل للدور التالي من البطولة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن منتخب مصر قدم أداءً ضعيفًا نسبيًا خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن أحمد سيد «زيزو» كان جاهزًا للمشاركة، وكان من الأفضل الدفع به في التشكيل الأساسي منذ البداية.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق أن مشاركة إبراهيم عادل جاءت في غير محلها من الناحية الفنية، موضحًا أن اللاعب من المفترض أن يُشارك لدعم الجانب الهجومي، وليس لأداء أدوار دفاعية، معتبرًا أن الدفع بمهند لاشين كان سيمنح الفريق توازنًا أفضل في وسط الملعب.

وعن تصريحات محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أوضح عبدالجليل أن هذه التصريحات تهدف إلى رفع الضغوط عن زملائه داخل المنتخب، خاصة في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بعض اللاعبين المحليين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك