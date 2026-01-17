وزير الخارجية: ترامب وجه دعوة إلى الرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس السلام

- عبد العاطي: نتوقع الدفع باللجنة الإدارية إلى غزة قريبا

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الملف الفلسطيني شهد العديد من التطورات خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابعها باهتمام بالغ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك، اليوم السبت، أن الملف الفلسطيني شهد الدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والإعلان عن تشكيل مجلس السلام.

وأكمل: «تلقينا دعوة من الجانب الأمريكي موجهة من الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس السلام، ندرس الأمر وكل الوثائق التي وردت إلينا في الساعات الماضية، خاصة أن الأمر يمثل جزءا لا تجزأ من استحقاقات المرحلة الثانية وقرار مجلس الأمن».

وأوضح أن «قرار مجلس الأمن رقم 2803 نص على تشكيل مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب، بعضوية 25 من رؤساء وقادة الدول في العالم، من بينهم مصر بطبيعة الحال».

وأشار إلى «التغريدة التي كتبها الرئيس السيسي، اليوم، والتي ثمن فيها جهود الرئيس ترامب»، معقبًا: «نقدر عاليًا كل الجهود التي يبذلها ترامب فيما يتعلق بإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ونقدر انخراطه المباشر في الملف».

وذكر أن غياب الانخراط المباشر من ترامب في الشأن الفلسطيني وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية «يجعل الأمور في مهب الريح»، مؤكدًا أن «هذا الانخراط الضمان الوحيد والرئيسي لتنفيذ الاستحقاقات والتزام الطرفين بتنفيذ تعهداتهما».

وشدد على أهمية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والانطلاق نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والدفع باللجنة الإدارية لتولي شئون الأمور الحياتية، مختتمًا: «نتوقع قريبا الدفع بها إلى القطاع لتولي مسئولية توفير الخدمات الأساسية وإدارة الأمور الحياتية».

وعقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جلسة مباحثات اليوم السبت، مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش.

وتركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التشاور حول آخر التطورات في الأوضاع الإقليمية.

وتأتي المباحثات في إطار التشاور المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، بما يعكس حرص مصر على تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، ودعم مسارات التعاون والاستقرار، بما يسهم في ترسيخ علاقات متوازنة تقوم على الحوار والتفاهم وتحقيق المصالح المشتركة.