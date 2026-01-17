النيابة العامة تُجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطا وتؤكد انتظام الأوضاع واحترام الحقوق

انتقل وفد من النيابة العامة، لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل القطا»، يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمواصلة التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.



وخلال الزيارة، تفقد الفريق عنابر النزلاء، واطمأن إلى مستوى النظافة والجاهزية وملاءمة الطاقة الاستيعابية، والتحقق من خلوها من أي ممارسات تمس خصوصية النزلاء.



كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم للأوضاع المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا عدم وجود شكاوى، وتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.



وشملت الجولة تفقد المركز الطبي الملحق بالمركز، والوقوف على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء، ومعاينة صيدلية المركز، فضلًا عن تفقد مناطق التريُّض وأماكن الزيارة والاطلاع على دفاترها، إلى جانب المبنى التعليمي ودور العبادة ومكتبة الاطلاع والملاعب الرياضية وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الزيارة، عاين فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، للتحقق من صلاحية الأغذية واستيفائها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ جولات التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك إعمالًا لدورها الدستوري في صون وحماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن وفقًا لأحكام الدستور والقانون.