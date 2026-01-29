وزير الخارجية الدنماركي: أزمة جرينلاند لم تحل رغم المحادثات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه، اليوم الخميس، إنه جرى عقد اجتماع "بناء" مع مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى لحل النزاع بشأن جرينلاند وأنه من المقرر عقد المزيد من الاجتماعات.

ولكن راسموسن، قال لوسائل الإعلام الدنماركية، إن "الوضع لم يُحل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، إن الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة أطلقوا عملية تهدف إلى التوصل لاتفاق في الخلاف بشأن المنطقة الواقعة في القطب الشمالي.

وأبدى تفاؤلا بعد المحادثات، حيث قال للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "أعتقد أننا سوف ننجح ".

وأثارت دفعة الرئيس دونالد ترامب العدائية، مطلع العام من أجل سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي وتابعة للدنمارك، احتمالية قيام الولايات المتحدة بمهاجمة حليف بحلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستحواذ على الإقليم.

وتعارض جرينلاند والدنمارك وحلفاؤهما الأوروبيون بشدة طموحات ترامب للاستيلاء عليها.

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تراجع ترامب، قائلا إنه لم يعد يسعى لحل عسكري لأزمة جرينلاند.