قرّر برنامج الأغذية العالمي تسريح جميع موظفيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال اليمن نهاية مارس المقبل، بحسب ما أفاد مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة «فرانس برس» اليوم.

ويعني ذلك عمليًا توقّف عمليات البرنامج في بلد يحتاج أكثر من نصف سكانه إلى مساعدات إنسانية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن «انعدام الأمن في بيئة العمل في شمال اليمن أدى إلى الحد من قدرة برنامج الأغذية العالمي على العمل بأمان».

ونوّه إلى أن «هذه الظروف، بالإضافة إلى بيئة التمويل الصعبة، دفعت البرنامج إلى تسريح 365 موظفًا اعتبارًا من 31 مارس 2026»، مؤكدًا أن «جميع الموظفين يمنيون».

والثلاثاء، أكدت الأمم المتحدة أن القيود والإجراءات الأمنية التي تفرضها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها باليمن أسهمت في تقويض عمل الوكالات الإنسانية التابعة لها في شمال البلاد خلال عام 2025.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقريره حول الوضع الإنساني في اليمن للربع الأخير من العام الماضي، أن البلاد ما تزال تواجه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل الانقسام السياسي والاجتماعي، والتدهور الأمني، والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن اليمن يمر بأزمة إنسانية خانقة مع استمرار التقلبات السياسية والعسكرية، وتصاعد النزاع الداخلي في عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية مؤخرًا، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة نقص التمويل، والانهيار الاقتصادي، وحالة عدم الاستقرار السياسي.

وأفاد الصندوق بأن بيئة العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن شهدت خلال العام الماضي تشديدًا ملحوظًا في القيود بسبب الإجراءات الأمنية التي تفرضها الجماعة، ما قوض بشكل كبير قدرة الأمم المتحدة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان، على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المحافظات الشمالية.

وأشار إلى أن التخفيضات المفاجئة في التمويل كان لها أثر بالغ على استجابة الصندوق خلال عام 2025، حيث اضطر إلى تقليص خدماته الحيوية بنحو 40%، ما حرم قرابة مليوني امرأة وفتاة من دعم أساسي منقذ للحياة، وساهم في تسجيل ارتفاع في وفيات الأمهات التي كان من الممكن تفاديها في المرافق الصحية التي توقفت فيها الخدمات.

كما أشار التقرير إلى استمرار جماعة الحوثي في احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة، فيما دعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الحوثيين إلى تهيئة بيئة عمل آمنة، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.