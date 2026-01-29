أكسيوس: مسئولون سعوديون وإسرائيليون يزورون واشنطن لمناقشة احتمال شن أمريكا ضربات على إيران

نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستضيف مسؤولين إسرائيليين وسعودييين رفيعي المستوى في مجالي الدفاع والاستخبارات لإجراء محادثات بشأن إيران هذا الأسبوع، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب إمكانية شن ضربات عسكرية على إيران، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذا التقرير على الفور.

وطرحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران 3 مطالب وصفت بأنها "صارمة"، تشمل الوقف الدائم لجميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على مدى وعدد الصواريخ الباليستية، وإنهاء دعم الجماعات المسلحة الحليفة لها في الشرق الأوسط، محذرةً من أن فشل طهران في الاستجابة قد يفتح الباب أمام عمل عسكري أميركي، حسبما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل حاد من تهديداته ضد إيران، الأربعاء، ملمحاً إلى أنه إذا لم توافق طهران على مجموعة من المطالب التي قدمتها إدارته، فقد يشن قريباً هجوماً "بسرعة وعنف"، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة حول الاتفاق الذي يطالب به، مكتفياً بالقول إن "أسطولاً ضخماً" في طريقه إلى إيران التي عليها إبرام اتفاق، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.