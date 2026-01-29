سوريا: الاحتلال يستهدف بقذيفتي هاون أطراف بلدة جباتا الخشب

قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء «سانا»، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذيفتي مدفعية الأراضي الزراعية على أطراف بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك وسط سلسلة انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال جنوبي سوريا وتشمل توغلات عسكرية وعمليات اختطاف وإضرار بالمحاصيل الزراعية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل تلفزيون سوريا، اليوم الخميس، بأن دورية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من أربع سيارات مصفحة محملة بالجنود، توغّلت في أراضي قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة.

وأشار المراسل إلى أن القوات الإسرائيلية نزلت من مركباتها وبدأت بالتجول سيراً على الأقدام ضمن شوارع القرية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قوات من لواء «الحشمونائيم»، الذي يضم جنودا من التيار الحريدي المتدين، في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لهذا اللواء في تلك المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره إن قوات المشاة التابعة للواء باشرت بتنفيذ أنشطة ميدانية بعد خضوعها لسلسلة تدريبات عسكرية، شملت عمليات تفتيش وصفها بـ«المحددة الهدف»، جرى خلالها جمع معلومات استخبارية، بزعم إزالة التهديدات الأمنية وضمان أمن المدنيين في إسرائيل، ولا سيما سكان الجولان.

وأضاف البيان أن اللواء سيواصل العمل في «ساحات مختلفة»، مع التأكيد على توفير الظروف التي تتيح للجنود الحريديم الحفاظ على نمط حياتهم الديني في أثناء الخدمة العسكرية.

ويأتي هذا الانتشار بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي، في 28 من ديسمبر 2024، انتهاء مهام «لواء الاحتياط 55» في سوريا، بعد أكثر من 100 يوم من النشاط الميداني المتواصل، مشيرًا إلى اختتام مهامه في المنطقة.