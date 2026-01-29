استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي شرقي خان يونس

• جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات نسف مبان سكنية شمالي مدينة رفح

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا، الخميس، شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آلياته العسكرية في المناطق الشرقية.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة "حماس" الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول، بـ"استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة الشيخ ناصر قرب ما يعرف بـ’الخط الأصفر’ شرق خان يونس".

ويفصل ما يسمى "الخط الأصفر" الذي نص عليه الاتفاق بين مناطق انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، والبالغة أكثر من 50 بالمئة من مساحة قطاع غزة شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

وتزامن استشهاد الفلسطيني مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس، حسب شهود عيان للأناضول.

وفي رفح جنوبي القطاع، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف مبان سكنية شمالي المدينة، حيث سمعت أصوات الانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد نتيجة لذلك، بحسب شهود عيان للأناضول.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة خروقاته المتكررة، 492 فلسطينيا وأصاب 1356 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.