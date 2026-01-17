ترامب يدعو أردوغان للانضمام إلى مجلس السلام في غزة كعضو مؤسس



أفادت وكالة «الأناضول» بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى المشاركة كعضو مؤسس في «مجلس السلام»، المسئول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الملف الفلسطيني شهد العديد من التطورات خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابعها باهتمام بالغ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك، اليوم السبت، أن الملف الفلسطيني شهد الدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والإعلان عن تشكيل مجلس السلام.

وأكمل: «تلقينا دعوة من الجانب الأمريكي موجهة من الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس السلام، ندرس الأمر وكل الوثائق التي وردت إلينا في الساعات الماضية، خاصة أن الأمر يمثل جزءا لا تجزأ من استحقاقات المرحلة الثانية وقرار مجلس الأمن».

وأوضح أن «قرار مجلس الأمن رقم 2803 نص على تشكيل مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب، بعضوية 25 من رؤساء وقادة الدول في العالم، من بينهم مصر بطبيعة الحال».

#عاجل| ترامب يدعو نظيره أردوغان إلى المشاركة كعضو مؤسس في "مجلس السلام" المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة (مراسل الأناضول) pic.twitter.com/JYr2J3sPdU — Anadolu العربية (@aa_arabic) January 17, 2026

وأعلن البيت الأبيض، السبت، تشكيل «مجلس السلام» لإدارة قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الكشف عن أسماء أبرز أعضائه، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، المبعوث ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وأشار البيان إلى أن قيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستتولاها شخصية تكنوقراطية وهي الدكتور علي شعث، للإشراف على استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار اليومي، ووضع أسس لحوكمة طويلة الأمد وقابلة للاستدامة الذاتية، مستندًا إلى خبرته في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والتعامل الدولي.

كما تم تعيين اللواء غاسبر جيفيرز، قائدا لقوة الاستقرار الدولية في غزة، وآرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى، ونيكولاي ملادينوف ممثلا ساميا للقطاع ضمن المجلس التنفيذي.