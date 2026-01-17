أشرف زكي ينفي شائعات إهمال نجوى فؤاد: ما يصحش تشوهوا رموزنا



نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صحة ما أثير حول إهمال النقابة للفنانة نجوى فؤاد أو عدم التواصل معها، مؤكدا أن النقابة «عمرها ما قصرت» مع أي زميل أو فنان، حتى وإن لم يكونوا أعضاء بالنقابة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» أن الفنانة نجوى فؤاد تستطيع الرد، مشيرا إلى امتلاك النقابة مشروع علاج يعتبر «رقم واحد» على مستوى جميع النقابات المهنية، بالإضافة إلى وجود دار رعاية كبار الفنانين عالجت الكثير من المشاكل.

وتطرق إلى الصورة المتداولة للفنانة نجوى فؤاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تدهور أوضاعها المادية وحالتها الصحية، قائلا: «هناك من ينشرون صورة على طريقتهم، ثم يرفقون بها كلاما يصعب تصديقه، أنا أنفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، والفنانة نجوى لم تقل هذا الكلام على مسئوليتي ولم تصرح به».

ووجه رسالة لمن يروجون لهذه الشائعات، قائلا: «أقول لمن يفعل ذلك ما يصحش؛ ماذا ستستفيد من تشويه رموز كبيرة وأشخاص لهم مكانة، ليس في مصر فقط، ولكن في الوطن العربي؟».

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى كل الفنانين وجميع المواطنين، مؤكدا أن وزارة الصحة «عمرها ما تأخرت على النقابة»، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن المهن التمثيلية «نقابة متضامنة» وتعرف بعضها البعض، مؤكدا أنها كـ «الأسرة الواحدة» التي تتجمع في ثانية عند حدوث أية مشكلة.