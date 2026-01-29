شوبير: ملف صفقات الأهلي لم يعد بيد المدرب وحده

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات لافتة تتعلق بسياسة التعاقدات داخل النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدًا أن دور المدير الفني في حسم الصفقات لم يعد حاسمًا كما كان في السابق.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن الأهلي اعتاد في المواسم الماضية على عرض الصفقات بشكل كامل على المدير الفني، ليكون القرار النهائي بيده سواء بالموافقة أو الرفض، وهو ما تسبب في ضياع عدد من اللاعبين المميزين على النادي بسبب وجهة نظر المدرب وقتها.

وأوضح شوبير أن المشهد تغيّر هذا الموسم، حيث باتت إدارة الأهلي تنظر إلى مصلحة النادي على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن الصفقات تُعرض على المدير الفني، وقد يوافق أو يرفض، لكن في بعض الحالات يتم إبرام التعاقد حتى وإن لم يكن المدرب مقتنعًا بنسبة 100%.

وأضاف: «المسؤولين في الأهلي قالوا بوضوح إنهم بيشتغلوا لمستقبل النادي، وأنا مسؤول عن الكلام ده»، مؤكدًا أن التجارب السابقة كانت سببًا رئيسيًا في هذا التوجه الجديد.

واستشهد شوبير بمواقف سابقة، أبرزها رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي قبل ثلاثة أعوام، وطلبه ضم لاعبين آخرين، إلى جانب إصرار المدرب السويسري رينيه فايلر على الرحيل قبل مغادرته النادي بفترة قصيرة.