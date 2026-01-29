مدير مديرية الطب البيطري بمطروح ينفي انتشار الحمى القلاعية بين رؤوس الأغنام البرقي

نفى الدكتور سامي عمار، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، انتشار إصابات رؤوس الأغنام البرقي بمرض الحمى القلاعية، لافتًا إلى تنظيم حملة تطعيمات استثنائية في شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك نظرًا للتغيرات الحيوية التي تحدث للحيوانات.

وأوضح مدير الطب البيطري، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن واقعة نفوق الأغنام الجماعية التي حدثت بمدينة الحمام شرق المحافظة، جاءت نتيجة استعانة المربي بطبيب خاص.

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حينها تشكيل لجنة من معمل بحوث الصحة الحيوية للكشف عن ملابسات الواقعة، وفور الانتهاء من كتابة التقرير الفني سيتم إبلاغ جهات التحقيق بالنيابة العامة.

وأشار إلى أنه لا توجد أية بلاغات رسمية من المربين بوجود حالات نفوق للأغنام أو حتى الأبقار، وأن الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح أوضاعها مستقرة.

وأكد أن مديرية الطب البيطري بمطروح حريصة على دوريات حملات تطعيم الأغنام بمعدل ثلاث مرات سنويًا، بالإضافة إلى الحملات الاستثنائية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بمطروح، تداولت فيديو لنفوق ما يزيد على 70 رأسًا من الأغنام لأحد المربين بمدينة الحمام، وذلك بعد تجريعها بجرعات تطعيم ضد مرض الحمى القلاعية.