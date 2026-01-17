مسئول الصحة بلجنة إدارة غزة: أولويتنا توفير المأوى والخدمات الإنسانية

قال مسئول الصحة في لجنة إدارة قطاع غزة عائد ياجي في تصريحات لـ"الشرق"، السبت، إن توفير المأوى والخدمات الإنسانية والغذائية والدوائية لمواطني القطاع، أولوية للجنة، فيما شدد على ضرورة فتح المعابر الحدودية، وخصوصاً رفح.

وأوضح ياجي أن اللجنة "ستعمل بشكل عاجل لتسهيل سفر المصابين والمرضى عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات مصر والخارج"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشار ياجي إلى الدمار الواسع الذي لحق بكل القطاعات، وقطاع الصحة في القطاع بشكل خاص، إذ دمر الجيش الإسرائيلي كلياً أو بشكل شبه كلي جميع مستشفيات القطاع الـ36 ومعظم المراكز الطبية الخاصة.

ويضم المجلس التنفيذي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترمب، جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورجل الأعمال الأمريكي مارك روان، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إلى جانب نائب كبير موظفي البيت الأبيض روبرت جابرييل.

وتركز دور المجلس التنفيذي لغزة (Gaza Executive Board) على "التنفيذ الميداني، والتنسيق الإقليمي، وإدارة العمليات على الأرض".

ويضم المجلس المبعوث الدولي السابق للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومستشار رئيس مجلس الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية علي الذوادي، ورئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة دولة للتعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، ورجل الأعمال القبرصي الإسرائيلي ياكير جاباي، وكبيرة منسقي الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة سيجريد كاج.