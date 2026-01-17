ضبط عاطل تعدى بسلاح أبيض على مالك مقهى وأحدث إصابته بالفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم القبض على عاطل تعدى على مالك مقهى بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابته بمنطقة طامية في الفيوم.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي شخص على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته.

وبفحص الفيديو تم تحديد المجني عليه وهو مالك مقهى مصاب بجروح متفرقة ومقيم بمنطقة طامية. وأوضح في أقواله أنه بتاريخ 5 يناير الجاري نشبت مشاجرة بينه وبين شخص آخر إثر معاتبة الأخير له بسبب عرقلة نجله أثناء سيره فتعدى عليه بالضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض محدثا الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بذات المنطقة، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



