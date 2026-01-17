نيكولاي ميلادينوف: لجنة التكنوقراط ستتولى جميع الملفات المدنية والأمنية في إدارة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب الممثل السامي لغزة بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، عن امتنانه لمصر والوسطاء على جهودهم للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن الأطراف تمكنت من إجراء مشاورات موسعة بين الأطراف الفلسطينية لإنشاء لجنة تكنوقراط.

وأوضح أن لجنة التكنوقراط ستتولى جميع الملفات المدنية والأمنية في إدارة غزة، كما ستتولى تقديم الخدمات للسكان وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإعادة الإعمار في المستقبل.

وعبّر الممثل السامي لغزة عن أمله في توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة وطنية واحدة في نهاية الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن دوره «يكمن في العمل مع محلس السلام الذي أنشئ بناء على خطة الـ20 نقطة وقرار مجلس الأمن 2803، إضافة إلى تقديم التوجيه والدعم للجنة».

ولفت إلى حرصه على تمكين أعضاء لجنة التكنوقراط، الذين يمتلكون فهمًا كافيًا للوضع على الأرض، معربًا عن أمله في أن يتعاون الجميع مع اللجنة ومع مكتبه لإنجاح هذه العملية.

وشدد على أن «الفرصة الحالية فريدة للشعب الفلسطيني عمومًا، وللفلسطينيين في غزة خصوصا».

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكل مجلسا تنفيذيا ضمن مجلس السلام، للإشراف على تنفيذ خطته الشاملة لإنهاء الحرب في غزة.

وقال البيت الأبيض، إن أعضاء المجلس سيتولون حقائب محددة تتصل بتثبيت الحوكمة وإعادة إعمار غزة وجذب الاستثمارات وتعبئة التمويل.

وأعلن البيت الأبيض تعيين الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ضمن أعضاء المجلس التنفيذي لغزة للمساعدة في تقديم خدمات رفيعة المستوى تعزز السلام.

وأفاد البيت الأبيض، بتعيين الميجر جنرال جاسبر جيفيرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية، فيما يشغل نيكولاي ملادينوف، عضو المجلس التنفيذي منصب الممثل السامي لغزة.