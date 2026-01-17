وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت الموافق 17 يناير الجاري، إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 2026.

وجاء نص الكلمة على النحو التالي:

"السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني، والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة، أن نتقدم لسيادتكم بأخلص معاني الاعتزاز وأسمى آيات التهنئة والامتنان، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، يوم تتجدد فيه مسيرة رجال أوفياء يساندهم أبناء شعب عظيم، نذروا أنفسهم لصون أمن الوطن والتصدي للمعتدين على مر العصور، مهما بلغت التضحيات أو تعاظمت التحديات. وزارة الداخلية، إذ تستلهم من توجيهاتكم قوة العزم والإرادة الصلبة وسمو المقصد، تؤكد لسيادتكم مُضيها الراسخ في تأمين مكتسبات مصر الغالية وتدعيم ركائز استقرارها".

واختتم الوزير كلمته قائلا: "كل عام وسيادتكم بخير".