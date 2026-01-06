ميدو: الأزمات حرمت الزمالك من التفوق على منافسيه في البطولات

تقدم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بالتهنئة إلى منتخب مصر بعد تأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيدًا بروح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" أن النادي سيظل مستمرًا وقويًا رغم كل الأزمات التي يمر بها، مشددًا على أن الكيان أكبر من أي تحديات أو صعوبات، بفضل جماهيره وأبنائه المخلصين.

ووجّه نجم الزمالك السابق التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بمناسبة مرور 115 عامًا على تأسيس النادي، قائلًا: "كل عام وجماهير الزمالك والكيان بخير، فالزمالك تاريخ كبير وعريق".

وتطرق ميدو إلى الأزمات التي يعاني منها النادي، موضحًا أن الزمالك يمر بالعديد من المشاكل منذ ما يقرب من 30 عامًا، مؤكدًا أنه حتى منتصف التسعينات كان الزمالك متساويًا في عدد البطولات مع منافسيه، قبل أن تبدأ سلسلة الأزمات الإدارية.

وأشار إلى أن النادي عانى خلال العقود الماضية من حل مجالس الإدارات وتعيين لجان مؤقتة بشكل متكرر، وهو ما أثر بشكل مباشر على الاستقرار الفني والإداري داخل القلعة البيضاء.

واختتم ميدو تصريحاته بمطالبة واضحة في ذكرى تأسيس النادي، قائلًا: "من حق جماهير الزمالك أن تعرف سبب سحب أرض 6 أكتوبر، وما ذنب الجمهور في العرقلة التي يتعرض لها النادي في مسيرته؟ ".