أيمن طاهر: الكرة في مصر لا تجوز دون الزمالك

أكد أيمن طاهر نجم الزمالك السابق، أن النادي يمثل له كل شيء في حياته، مشددًا على أن القلعة البيضاء كانت وما زالت بيته الحقيقي الذي قضى داخله أجمل سنوات عمره.

وقال أيمن طاهر في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك : "الزمالك هو أفضل شيء في حياتي بكل ما فيه من تفاصيل، قضيت عمري بالكامل داخل النادي، وعشت 45 عامًا بين جدرانه، وكانت أفضل أيام حياتي داخل الزمالك".

وأضاف: "الوضع الحالي هو الأصعب في تاريخ الزمالك، وأتمنى من قلبي عبور هذه الأزمة في أقرب وقت، فالزمالك سيظل باقيًا بأبنائه وجماهيره مهما اشتدت الأزمات".

وتابع: "عملت مدربًا لحراس المرمى داخل الزمالك لمدة 12 عامًا، وواجهنا خلالها العديد من الأزمات الصعبة، لكن النادي دائمًا كان قادرًا على تجاوزها".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلًا: "الكرة في مصر لا تجوز بدون الزمالك، وأنا مستعد للوقوف على باب النادي إذا طُلب مني ذلك، فالزمالك لا يتأخر عنه أبناؤه أبدً".