نائب وزير الصحة: الشائعات عن فيروس ماربورغ في مصر ليس لها أساس من الصحة

قال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة السكان، إن منظومة ترصد الأمراض المعدية الداخلية التابعة لوزارة الصحة، رصدت 432 ألف إشارة متعلقة بالصحة من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن 94% "حاجات فيك" وما تبقى تتحق منه المنظومة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء اليوم السبت، أن هذه المنظومة تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية، هي الرصد الروتيني لـ55 مرضًا معديًا من بينها الإنفلونزا، من خلال 5600 منشأة صحية بأنحاء الجمهورية.

وتابع أن منظومة الترصد تستقبل هذه البيانات لتحليلها وفق الشهور والفئات العمرية، ومقارنة معدلاتها بمختلف المحافظات والسنوات السابقة.

وأشار إلى أن المحور الثاني يضم 75 مستشفى مخصصة لرصد أمراض الجهاز التنفسي والعصبي، والحمى النزفية، والتهاب الكبدي الوبائي، والإسهال، موضحًا أنه يتم سحب عينات من المرضى داخلها لتفحص في المعامل المختصة.

ولفت إلى أن المحور الأخير يعتمد على الترصد المبني على الأحداث أو الأخبار من المصادر الرسمية وغير الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو تضمنت الشائعات.

وتابع أنه منذ الأول من يناير الماضي وحتى مطلع ديسمبر الحالي تلقت المنظومة 432 ألف إشارة ودرست علاقتها بالصحة، موضحًا أن 94% منها غير حقيقي "حاجات فيك وشائعات"، وأن النسبة المتبقية تم التحقق منها في منظومة الترصد الوبائي.

وفي سياق متصل قال إن الدولة تتبع اللوائح الصحية الدولية مثل جميع الدول في منظمة الصحة العالمية والمسئولة عن رصد الأمراض التي تظهر في مختلف الدول حول العالم، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية مع مواطنيها وبضائعها الواردة لمصر.

واستشهد برصد 21 حالة لفايروس ماربورغ بإثيوبيا، والشائعات التي تبعت ظهوره، نافيًا انتشاره في مصر، وأن "الكلام دا ليس له أساس من الصحة".

وعلق قائلًا: "إحنا كوزارة صحة هنقول الموجود عندنا.. لأن الإجراءات الاحترازية اللي هناخدها هتساعدنا نسيطر على الموقف".