قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن الجولات الدورية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تهدف دائما إلى الاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أقاليم الجمهورية، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية، يبلغ تعداد سكانها 6.2 مليون نسمة، وتضم 24 مستشفى و199 وحدة رعاية أساسية.

وأشاد خلال تصريحات تلفزيونية عبر «صدى البلد» على هامش زيارة رئيس الوزراء لمحافظة القليوبية والعاصمة الإدارية، السبت، بوحدة طب الأسرة بقرية طحانوب والتي تخدم أكثر من 35 ألف مواطن، مشيرا إلى أن مستشفى شبين القناطر المركزي «من أضخم مشروعات حياة كريمة» تخدم ما بين 500 إلى 600 ألف نسمة.

وتابع: «الوحدات الصحية مهمة جدًا لأنها قريبة من كل مواطن وقرية، ونحن نهتم بتطويرها وميكنتها لتقليل العبء على المستشفيات»، لافتا في الوقت ذاته إلى استعداد الوزارة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في حوالي 6 محافظات جديدة.

وشدد على أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا ثابتا منذ عام 2014 لتطوير القطاع الصحي، مؤكدا أنه «لا توجد محافظة أو مركز أو قرية في مصر لا يوجد بها تطوير صحي، لكن المشوار طويل والتحديات كبيرة، في ظل زيادة سنوية 2 مليون نسمة، تتطلب فتح عدد كبير جدا من المستشفيات».

وأوضح أن الاستثمار في إنشاء صروح طبية متميزة في المدن الجديدة، مثل مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية، يعد استثمارا في «صحة وبناء الإنسان» قائلا: «عندما ننشئ مستشفى اليوم في العاصمة الإدارية، فنحن لا نهدف لخدمة السنتين القادمتين أو الأجيال الحالية، لكن نؤسس لمستشفى تخدم 5 أو 10 ملايين مواطن سيسكنون مستقبلا».

وأضاف أن الممارسة الطبية تتطلب توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة، مع التدريب العلمي والتطوير على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن تحدي رواتب الأطباء «نعمل عليه بلا شك لتحسينه».