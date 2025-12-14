أعادت ليبيا، الجمعة، افتتاح المتحف الوطني "السراي الحمراء" في العاصمة طرابلس، ما يسمح للجمهور باكتشاف أروع كنوز البلاد التاريخية لأول مرة منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي.



وأغلق المتحف وهو الأكبر في ليبيا، في 2011 خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد القذافي الذي حكم البلاد 42 عاما، وألقى ذات مرة خطابا ناريا فوق أسوار المتحف.

وبدأت حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، أعمال تجديد المتحف في مارس 2023.



وتبلغ مساحة قاعات العرض في المتحف الذي بني في ثمانينيات القرن الماضي، 10 آلاف متر مربع تتوزع فيها لوحات فسيفساء وجداريات ومنحوتات وعملات وقطع أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وتمتد عبر العصور الرومانية واليونانية والإسلامية في ليبيا.

وتشمل المجموعة أيضا مومياوات تعود إلى آلاف السنين من التجمعات السكنية القديمة في جبال أكاكوس في عمق الجنوب الليبي، وواحة جغبوب قرب حدودها الشرقية مع مصر.

وفي 2022، تسلمت ليبيا 9 قطع أثرية، بينها رؤوس حجرية جنائزية وجرار وقطع فخارية من الولايات المتحدة.



وتضم ليبيا 5 مواقع مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

وقالت ليبيا إن المواقع الخمسة أدرجت على قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر في 2016، بسبب عدم الاستقرار والصراع، وفي يوليو 2025 أكد وفد ليبيا لدى "يونسكو" أن مدينة غدامس الأثرية وهي أحد المواقع، حذفت من القائمة مع تحسن الوضع الأمني.