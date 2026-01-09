مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية

في توبيخ لافت لقيادة الحزب الجمهوري، أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس تشريعا بأغلبية 230 صوتا مقابل 196 صوتا، والذي من شأنه تمديد دعم الرعاية الصحية منتهي الصلاحية لأولئك الذين يحصلون على التغطية من خلال قانون الرعاية الميسرة، حيث انضم مشرعون جمهوريون متمردون إلى جميع الديمقراطيين تقريبا في التصويت لصالح هذا الإجراء.

وجاء فرض القضية للتصويت بعد أن وقعت حفنة من الجمهوريين على التماس لفتح باب النقاش، متجاوزين اعتراضات رئيس مجلس النواب مايك جونسون. وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تزداد الضغوط من أجل تسوية مماثلة بين الحزبين.

وتسارع هذه التحالفات السياسية النادرة لحل الجمود بشأن الإعفاءات الضريبية المعززة التي وضعت خلال أزمة كوفيد-19، لكنها انتهت صلاحيتها في وقت متأخر من العام الماضي بعد عدم التوصل إلى اتفاق خلال إغلاق الحكومة.