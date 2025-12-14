رئيس مجلس النواب الليبي وصدام حفتر يشيدان بنجاح انتخابات المجالس البلدية

أشاد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بالنجاح الكبير للعملية الانتخابية للمجالس البلدية في عدد من البلديات ضمن المجموعة الثالثة لعام 2025



وأكد صالح أن الانتخابات جرت في أجواء تنظيمية وأمنية منضبطة عكست وعي المواطنين ومسؤوليتهم الوطنية وممارستهم للإرادة الحرة ضمن إطار قانوني ودستوري سليم.

وثمن عقيلة صالح جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيدا بالتزامها المهني والمعايير الفنية والقانونية الدقيقة التي ساهمت في ضمان نزاهة وشفافية العملية، إلى جانب دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في تأمين مراكز الاقتراع، مما أتاح للمواطنين ممارسة حقهم الانتخابي بحرية واطمئنان.



وأكد رئيس مجلس النواب أن نجاح الانتخابات يمثل دعامة أساسية لتعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين البلديات من أداء مهامها الخدمية والتنموية، مجددا دعم مجلس النواب الكامل لكافة الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها المسار الدستوري والقانوني لتجديد الشرعيات وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

من جانبه بارك نائب القائد العام للجيش الليبي صدام حفتر إجراء الانتخابات، مؤكدا دعم المؤسسة العسكرية لكافة الاستحقاقات الوطنية التي تعزز التداول السلمي وتدعم دور المؤسسات المحلية المنتخبة بما يخدم الاستقرار ومسار بناء الدولة.



وأثنى حفتر على جهود المفوضية والجهات الأمنية في تأمين العملية الانتخابية، داعياً المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية وممارسة حقهم بمسؤولية، بما يعكس حرصهم على مستقبل بلدياتهم ويمكّن المؤسسات المحلية من أداء مهامها بكفاءة لخدمة المجتمع.