أحمد السقا ينفي حذف فيديو دعمه لمحمد صلاح: واضح إنى دخلت فى منطقة مش بتاعتى

نفى الفنان أحمد السقا، حذفه الفيديو الذي وجه خلاله رسالة إلى إدارة فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن الأزمة التي يتعرض لها نجم الفريق ولاعب منتخب مصر محمد صلاح خلال الفترة الماضية.

وكتب السقا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "ملحوظة أنا لم أحذف الفيديو الخاص بالكابتن محمد صلاح، الموجه لنادى ليفربول، ولكن فوجئت بحذفه من على حسابي على الانستجرام والفيسبوك زيي زيكم".

وتابع السقا: "واضح إنى دخلت فى منطقة مش بتاعتى، ومع ذلك كل التوفيق للنجوم العرب في الدوري الإنجليزى وأخص بالذكر كابتن محمد صلاح الكلمة اللي زعلتهم".

وكان السقا وجه رسالة لإدارة فريق ليفربول الإنجليزي، من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، طالبهم خلاله بمراجعة ما قدمه صلاح مع الفريق الإنجليزي خلال الـ8 سنوات الماضية، وإنه لديه استعداد للتدخل وحل الأزمة بين الطرفين.