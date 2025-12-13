ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن أكثر مشهد أبكاها في حياتها المهنية كان «مشهد الخيانة» في مسلسلها الأخير «وتقابل حبيب».



وأضافت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر «ON E» مساء الجمعة: «أنا عيطت في وتقابل حبيب، وكنت طول الوقت بعيط بجد».



وأكدت أن مشاهد القهر بشكل عام هي الأكثر تأثيرًا عليها، لا سيما وأنها كشخصية ترفض القهر ولا تستطيع التعايش معه، قائلة: «قهر مين؟ أنا بحب الست القوية، مبحبش الست الضعيفة».



وأوضحت أنها تميل بطبيعتها إلى الشخصيات القوية، سواء في حياتها الشخصية أو في الأدوار التي تقدمها، متابعة: «أحب اللي أصاحبهم برضه يبقوا أقوياء.. الستات اللي حواليا صحابي لازم يبقوا أقوياء».



واعتبرت أن قوة شخصية المرأة أساس بناء جيل قوي، حتى لو كانت ربة منزل، قائلة: «أحب الست الناجحة القوية، حتى لو هي ست بيت وقاعدة في البيت لكن تبقى شخصيتها قوية، دي حاجة كويسة، لأن هي بتربي أولاد، ولازم يكون عندهم شخصية».



