الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض

رد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة السكان، على سؤال الإعلامية لبنى عسل حول "الالتزام بالإجراءات الوقائية والعودة لارتداء الكمامات"، قائلًا: "لا.. وأنا مسئول عن اللي بقوله".

ونصح خلال تصريحات تلفزيونية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء اليوم السبت، كبار السن والأطفال والمصابين بالإمراض المزمنة بأخذ لقاح الإنفلونزا، مضيفًا أنه لقاح تغيير سنويًا.

وتابع أن اللقاح الإنفلونزا لا يمنع الإصابة إنما "بيقلل الإنفلونزا وبيمنعها بنسبة 60%" وتخفف من شدة الأعراض، موضحًا أن التطعيم متاح للحصول عليه في أي وقت.

وأشار إلى إن الوزارة تصدر قبل بداية العام الدراسي دليل إرشادي للتعامل والوقاية من الأمراض المعدية يهم 25 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة، قائلًا: "ولا كلمة فيه بنقول إن الناس تلبس ماسك نهائي".

وأوضح أن المرضى بأعراض البرد أو الإنفلونزا هم من يجب عليهم ارتداء الكمامات، والبقاء في أماكن جيدة التهوية، بجانب الالتزام بقواعد النظافة العامة، لافتًا إلى أهمية بقائهم في المنزل منعًا لانتشار العدوى أو تفاقم شدة الأعراض.